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Yozgat’ta panik!

Yozgat’ta akşamüzeri yağan yağmur nedeniyle su altında kalan elektrik baksından çıkan duman mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Yozgatta panik!

08 Mart 2018 23:27

Yozgat’ta etkili olan sağanak yağmur ve dolu günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bazı caddelerde rögar kapakları yoğun yağış nedeniyle taşarken yollar da göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde ise yağan yağmur nedeniyle su altında kalan elektrik baksından çıkan duman mahalle sakinlerinin korku ve panik yaşamasına neden oldu. Elektrik baksından çıkan dumanı gören mahalle sakinleri durumu ÇEDAŞ ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşların kömürlükleri ise yağan yağmur nedeniyle sular altında kaldı.

Mahalle sakini Adem Şahiner yaptığı açıklamada “Yağmur yağdı sel bastı. Elektrik baksından duman çıkıyor. Şu anda tehlike oluşturuyor. Tedirgin oluyoruz evimize giremiyoruz. Bizim evlere ve kömürlüğe su doldu” dedi. Mehmet Altınok ise “Mahalleden akan sular kömürlüğümüze doldu. Rahatsızız, trafodan duman çıkıyor. Çocuğumuz var yetkililer gerekeni yapsın. Evimizin altı tüm su dolu elektriğimiz gidip geliyor kaç kere aradık ilgilenen olmuyor. Her yağmur yağdığında böyle oluyor” şeklinde konuştu.  

Bahadır Muhlis Gökgül
 

 

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