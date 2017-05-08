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Yozgat'ta yolcu otobüsü tarlaya girdi: 10 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarındaki tarlaya girmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Yozgatta yolcu otobüsü tarlaya girdi: 10 yaralı

08 Mayıs 2017 11:10

Kaza, Yerköy ilçesi Yozgat Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Sıtkı Aydoğan idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi. Seyir halindeki araç sürücüsü yol kenarında bir tarlaya girerek durabildi. Kazada, sürücü Aydoğan ile birlikte 9 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Bahadır Muhlis Gökgül

Etiketler: tara, yolcu otobüsü, yozgat


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