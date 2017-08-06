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YPG, Halep’te bombalı saldırı düzenledi: 3 ölü

YPG militanları, Suriye’nin Halep kentinde bombalı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

YPG, Halepte bombalı saldırı düzenledi: 3 ölü

06 Ağustos 2017 17:24
YPG, Halep’te bombalı saldırı düzenledi: 3 ölü - Tıkla İzle

YPG militanları, Suriye’nin Halep şehrindeki Mare kasabasında bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3’ü çocuk 6 kişi ise yaralandı. Militanların gece yarısı kasabaya, roketatarlarla ve bombalarla saldırı düzenlediği, yaralanan çocukların ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Sivil savunma ekiplerinin olay yerine geldiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumu ciddi olanların ise Türkiye’nin Kilis kentindeki bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Mare kasabasına düzenlenen bombalı saldırı sonrasında, YPG militanlarının ilerlemeye çalıştığı ancak Özgür Suriye Ordusu tarafından ilerlemelerinin engellendiği öğrenildi. İki taraf arasında şiddetli çatışmalar ve karşılıklı bombardımanlar yaşandığı, kasabadaki ve komşu köylerdeki evlerin zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, bombardımanın sabah saatlerine kadar devam ettiği bildirildi. 

Abu Mucahit El Halebi


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