Suriye Münbiç’ten YPG/PKK militanlarının çekilmediğini kaydeden Yavuzaslan, militanların örgüt amblemlerini çıkartarak Fırat’ın batısında varlıklarını devam ettirdiklerini ifade etti. Yavuzaslan, "YPG/PKK bir medya operasyonu yürütüyor. Münbiç’ten çekilme açıklamaları sırasında Fırat Kalkanı operasyonunun yürütüldüğü bölgeye doğru DEAŞ kontrolündeki köylere saldırı gerçekleştirdiler. Şu anda Münbiç’e dışarıdan aileleri getirtiyorlar. Örgüt kentte sözde bir yönetim kurdu. Bu yapı kendini askeri meclis olarak adlandırıyor. Bu yeni yapı Esad rejimi ile görüşmeler yapıyor. ABD alanda yaptığı yardımlar Münbiç için de geçerli. YPG/PKK kontrolündeki kentte ABD ve Fransız özel kuvvet timleri hala varlıklarını sürdürüyor" dedi.