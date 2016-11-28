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'YPG/PKK terör örgütü Türkmen mahallerine giriyor'

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Suriye Medya Ofisi Direktörü Tarık Sulo Cevizci, 4.5 yıldır muhaliflerin kontrolünde olan Türkmen mahallesi Höllük ve Bostanpaşa semtinin rejim ordusu ve Şii milisler tarafından PYD'ye devredildiğini, 300 PYD/PKK militanının bu bölgelerde kontrol noktası oluşturduğunu söyledi.

YPG/PKK terör örgütü Türkmen mahallerine giriyor

28 Kasım 2016 21:49

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Suriye Medya Ofisi Direktörü, Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi kurucusu ve Başkan Yardımcısı Tarık Sulo Cevizci, Halep’teki son durum hakkında yazılı açıklamada bulundu. Tarık Sulo Cevizci, "8 ay önce muhaliflerin denetiminde olan Halep'in kuzey ve doğu bölgeleri Esad güçlerinin çevirmesi ile dünya ile bağlantısı kesilmiş idi. Bu tarihten itibaren güney Halep'te bir kereye mahsus kırılan kuşatma sonrası bir gün boyunca gıda girişi hariç hiçbir şekilde insani yardım ve türevi şehre girmemiştir. Esad güçleri tarafından başlatılan Halep'e girme operasyonu, muhaliflerin kontrolünde olan Halep'i kuzey ve doğu olmak üzere ikiye bölmek üzeredir” dedi.

“YPG/PKK terör örgütü Türkmen mahallerine giriyor”
Bu operasyonu bahane eden YPG/PKK terör örgütünün de kuzey Halep'te bulunan Türkmen mahallerine saldırı başlattığını belirten Cevizci, “Bu operasyonu bahane eden ve fırsatçılık yapan Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi'nde konumlanan YPG/PKK terör örgütü, kuzey Halep'te bulunan Türkmen mahallerine bir saldırı başlatarak kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadır. Gelen haberlere göre Esad ve YPG/PKK terör örgütü ilerleme kaydederken, Türkmen birlikleri ve halkı çarpışarak doğu Halep'e doğru çekilmektedir. Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi Halep'in kuzey Türkmen mahalleleri Bostan Paşa, Yukarı Hüllük, Aşağı Hüllük (Bağrı Yanık), Hayderiye, Dağ, Şeyh Faris, Şeyh Hıdır, Baidin ve İnzarat'ın YPG/PKK terör örgütünün kontrolüne geçme riski ile karşı karşıya olduğunu esefle tüm kamuoyuna bildiririm” ifadelerini kullandı.

"Halep'te gıda ve ilaç stokları bitmek üzere"
Halep'te gıda ve ilaç stoklarının bitmek üzere olduğunu ifade eden Cevizci, “8 aydır abluka altında bulunan ve 400 bin kişinin yaşadığı kuzey ve doğu Halep'te hayati öneme sahip gıda ve ilaç stoklarının bitmek üzere olduğu ve insanların açlık ve hafif yaralanma sonucu yavaş yavaş ölerek yeni bir insanlık utancı ve dramı içerisinde olduğu gelen haberler arasındadır. Üzülerek ifade etmek gerekirse dünya kamuoyu ve uluslararası örgütler, insani bir ihtiyaç olan gıda ve ilacı masum insanlara ulaştıramayarak sınıfta kalmış ve yeni bir utanç verici bir duruma düşmüşlerdir’’ dedi. 

Etiketler: Tarık Sulo Cevizci, YPG/PKK terör örgütü


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