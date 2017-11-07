Yrd. Doç. Dr. Beyitler :” Çocuklar ve gençler günde en az 2 veya 3 bardak süt içmeli”

Çocuklara süt içme alışkanlığının kazandırılması ile sağlıklı nesiller yetiştirilebileceği, yeterli ve dengeli beslenen çocukların fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı, daha üretken ve daha yetenekli bireyler olarak gelişeceği, bu nedenle de süt ve süt ürünlerinin tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini ifade Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, “Hızlı büyüme ve gelişmenin yaşandığı çocukluk dönemi beslenme düzeninde, günlük gereksinimlerin yanında büyüme ve gelişmeyi sağlayan besin maddelerinin de tüketilmesi gerektiğini, buna ek olarak ebeveynlerin çocuklarına süt içme alışkanlığı kazandırmasının da büyük önem taşıyor. Çocukluk dönemindeki beslenme bozuklukları, çocukların enfeksiyon hastalıklarına sık yakalanması ve diğer bazı hastalıkların ortaya çıkmasında artışa neden olmakta, aynı zamanda kişinin ileri yaşamındaki sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Süt, vücudun gelişmesi, güçlenmesi ve sağlığın korunması amacıyla gerekli birçok besin öğesini yeterli ve dengeli bir biçimde içermektedir. Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, fosfor ve D vitamini çocuklarda kemiklerin ve dişlerin oluşumunda önemli rol alarak organizmanın gelişimini sağlar. A vitamini göz ve diş sağlığı için, B vitamini iştah, sinir ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde, biotin ise saç ve deri sağlığı için önem taşırken, büyümeyi de hızlandırmaktadır. Yetişkinlerden daha fazla protein ihtiyacı olan çocuklar, günde yarım litre süt içerek protein gereksiniminin yüzde 30 veya yüzde 40’ını karşılayabilmektedir” dedi.

Bağışıklık sisteminin geliştiren vitaminlerden zengin içecek süt!

Süt vücudun gelişmesi, güçlenmesi ve sağlığın korunması amacıyla gerekli birçok besin öğesini yeterli ve dengeli bir biçimde içerdiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. İlke Beyitler, “Çocukların bedensel gelişimleri için gerekli proteini, güçlü kemik ve dişler için gerekli kalsiyumu ve enerji ihtiyacının karşılanması için de yağı içeren sütün yeterli miktarda tüketiminin, çocuklarda sağlıklı dişlere, güçlü kemiklere sahip olmalarını sağlamak yanında, bağışıklık sistemlerinin güç kazanmasına de yardımcı olmaktadır. Sütte bağışıklık sisteminin gelişmesi için gereken vitaminler bol miktarda bulunmaktadır” diye konuştu.