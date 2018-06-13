Yrd. Doç. Dr. Mutlu: 'Günlük 5 ila 9 porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli'

Özel İbni Sina Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Mutlu, ölüm nedenleri arasında olan kanserden korunmak için doğru beslenmenin önemini anlatarak, günlük 5 ila 9 porsiyon meyve ve sebze tüketiminin kanser riskini azalttığını belirtti.

Günümüzde ölüm nedenleri arasında ilk sıraya tırmanan kanserden korunmak için beslenmenin önemine değinen, Yrd. Doç. Dr. Mutlu, "İhtiyaç duyduğumuz besinsel öğelerini basit beslenme alışkanlıklarının sürekli hale gelmesi ile yeterince karşılayabilmekteyiz. İnsan bedeninin çok ciddi bir savunma mekanizması bulunmaktadır. Gün içerisinde yüzlerce, hatta binlerce DNA hasarı almış (potansiyel kanser hücresi) hücrenin kontrolsüz şekilde çoğalmasını bağışıklık sistemimiz önlemektedir. Bağışıklık sistemimizin gözünden kaçan DNA’sı bozulmuş hücreler ise kanserlerin başlangıcını oluşturmaktadır" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Mutlu "'Bağışıklık sistemimizden bu hücreler nasıl kaçabiliyor. Ya da yıllarca hiçbir DNA hasarlı hücreyi kaçırmamış bağışıklık sistemimize ne oluyor da yıllar sonra bir tanesini kaçırabiliyor?' Sorusu akla geliyor. Burada ise çevresel faktörler devreye giriyor. Yani kanser türlerinin birçoğu genetik kökenli olduğu halde birden bire (doğumun hemen sonrasında) ortaya çıkmıyor ancak uygun şartlar altında etkili hale gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

"En önemli faktör çevre ve hava kirliliği"

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Mutlu, "En önemli faktör çevre ve hava kirliliği. Çevre ve hava kirliliği bağışıklık sistemimizi oldukça meşgul edebiliyor. Diğer en önemli etken ise stres. Özellikle şehir yaşamı ve hızlı yaşam koşulları stresi artıran faktörlerden. Stres altında yine bağışıklık sistemimizin farklı işlemlere ayırması gerektiğinden yine gözünden bir şeyler kaçabiliyor" dedi.

Beslenme ve besin örüntüsünün sağlıklı beslenmeyi benimsediğinde, bağışıklık sistemine iki şekilde katkı sağladığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Mutlu, "İlki içerdiği vitamin, mineral v.b. ögeler ile bağışıklık sisteminizin DNA hasarlı hücrelere karşı kullanacağı silahlarını oluşturuyor. İkincisi ise vücuda alınan zararlı madde girişini azaltıyor. Hem Dünya Sağlık Örgütü, hem Amerikan ilaç ve gıda organizasyonunun bazı besinlerle kanser türleri arasında negatif ilişki olduğunu, bu nedenle bazı besinlerin günlük yaşamımızda belirli miktarlarda tüketilmesi gerektiğini belirtiyor" şeklinde konuştu.

"Doğru beslenmek kanser riskini azaltıyor"

Günlük 5 ila 9 porsiyon meyve ve sebze tüketiminin kanser riskini azalttığının altını çizen Yrd. Doç. Dr. Mutlu, "Doğru beslenmek sindirim sistemi kanserleri, meme ve göğüs kanserlerinin ve kalp hastalıklarının görülme sıklığını azaltmaktadır. Bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin doğal yollardan karşılanması önemli bir etken. Vitamin ve mineral destekleri ile sağlanması besinlerle karşılanmasına göre daha yetersiz kalıyor. Örneğin, elma tüketimi ile elde edilen vitamin elmada bulunan bilinen veya henüz keşfedilmemiş diğer fitokimyasallarla sinerjik etki gösteriyor (daha güçlü etki)" dedi.