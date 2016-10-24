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Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak;“Mahkemeler tedbir kararını verirken cimri davranmamalı”

Bakırköy 4. Tüketici Mahkemesi, 27 liralık kullanım bedeline karşılık istenen 547 lira elektrik faturasının ödenmemesi için açılan davada tedbir talebini kabul etti. İhtiyati tedbir kararı veren mahkeme yargılama süresinin sonuna kadar bu bedelin ödenmemesi ve elektriğin kesilmemesini de hükmetti.

Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak;“Mahkemeler tedbir kararını verirken cimri davranmamalı”

24 Ekim 2016 16:10
Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak;“Mahkemeler tedbir kararını verirken cimri davranmamalı” - Tıkla İzle

“Mahkemeler tedbir kararlarını verirken cimri davranıyor” diyen İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak, “Fatura eğer yüksek gelmişse tüketici mahkemeye başvuru yapabilir, böyle bir hakkı var. Tüketicinin mahkemeye başvurup sonuç alabilmesi için bu tür tedbir kararlarının sıklıkla verilmesi gerekir” dedi.

“Tedbir kararlarının sıklıkla verilmesi gerekir”

547 liralık faturanın Tüketici Mahkemesine başvurmak için yeterli olmadığını ancak tüketicinin 4 bin lirada manevi tazminat davası açtığını belirten Yeniocak, “Mevzuata göre 2320 liranın altında kalan faturalar için Tüketici Mahkemelerine doğrudan başvuru yapılamaz. Fakat burada davacının ayrıca 4 bin liralık manevi tazminat da talep ettiğini görüyoruz. Böylelikle yasanın aradığı bedel sınırına uygun bir başvuru olmuş. Bu davada elektrik faturasının son ödeme tarihine birkaç gün kala mahkeme tarafından bu tedbir kararı veriliyor ve tedbir kararının içeriğinde de yargılama süresinin sonuna kadar bu bedelin ödenmemesi ve elektriğin kesilmememsi şeklinde bir ayrıntı var. Aslında böyle bir davada tüketicinin haklarının korunması açısından verilmesi gereken bir tedbir kararı ama örneğine çok rastlamadığımız için önemli bir karar” diye konuştu.

“Yargılama süresince tüketici faturayı ödememeli” diyen Yeniocak, sözlerine şöyle devam etti;
“Davayı açan elektrik abonesi haklı veya haksız bu yargılama sonunda belli olacak ama yüksek tutardaki faturayı önce ödeyeceksin sonra mahkemeye başvuracaksın uygulaması tüketiciyi hukuki yollara başvurmaktan alıkoyuyor. Tüketicilere etkili hukuk yolları sağlayamazsanız istediğiniz kadar iyi kanunlarınız olsun bir faydası olmaz. Aslında bu tedbir kararının haber niteliği taşıyor olması olumsuz bir şeydir. Normalde bu tür davalarda tüketicinin başvuru yolunun etkili olabilmesi ve sonuç alabilmesi için bu tür tedbir kararlarının sıklıkla verilmesi gerekir. Uygulamada böyle bir sorun var. Umarım bu karar dönüm noktalarından biri olur.”

Ne olmuştu?

Boğaziçi Elektrik A.Ş.'nin, 547 lira elektrik faturası yolladığı tüketici, mahkemeye başvurarak, bu faturanın ödenmemesi durumunda elektriğinin kesilmemesi için tedbir talebinde bulundu. Müvekkili Mehmet Doğdu'nun ödemesi gereken tutarın yeniden hesaplanması gerektiğini kaydeden Avukat Mike, elektrik idaresinin yaygın uygulamasının faturanın ödenmemesi durumunda hemen elektriğin kesilmesi olduğunu hatırlatarak, idare ile aralarındaki ihtilaf çözülene kadar müvekkilinin elektriğinin kesilmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi. Avukat Mike ayrıca müvekkilinin faturada tahakkuk ettirilen 547 lira 80 kuruşluk borcunun da olmadığının tespitine de karar verilmesini istedi.
Avukat Mike, bir sonraki gün aynı dosyaya sunduğu yeni dilekçe ile CLK Elektrik'ten 4 bin lira manevi tazminat talebinde de bulundu.
Bakırköy 4.Tüketici Mahkemesi Hâkimi Aslı Tanrıverdi, 14 Ekim 2016 tarihli kararı ile son ödeme günü 17 Ekim 2016 olan 547 lira 80 kuruşluk faturanın ödenmemesi durumunda davacının elektriğinin kesilmemesine, kesilmiş ise tekrar bağlanması için ihtiyati tedbir kararı verdi.
 

Etiketler: elektrik faturası, Kemerburgaz Üniversitesi, Umut Yeniocak


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