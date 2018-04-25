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YSK Başkanı Güven: 'Seçime 11 parti girecek'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçime 11 parti girecek. Hür Dava Partisi’nin itirazı kabul edildi ve seçime girebilecekler. Hür Dava Partisi 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdi. Diğer partiler yerine getiremedi. Bütün itirazlar değerlendirildi ve siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı" dedi.

YSK Başkanı Güven: Seçime 11 parti girecek

25 Nisan 2018 20:52

YSK binasında kurulu ile toplantıya giren YSK Başkanı Sadi Güven, toplantı sonrasında akşam saatlerinde binadan ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Güven, "Hür Dava Partisinin itirazı kabul oldu. Siyasi partilerin kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tutuyor. Onlardan aldığımız kayıtlara göre ilk önce giremeceği yönünde kayıtlar vardı. İtiraz üzerine kongre yaptık dediler. Bütün ilçe seçim kurumlarından onların bize vermiş olduğu bilgileri teyit ettirdik. Toplamda 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdiler. Diğer partiler yerine getiremedi. Bu nedenle Hür Dava partisi seçime girmesine karar verdik. Biraz önce imzalandı ve resmi gazeteye yayımlanmak üzere gönderildi. Bütün itirazlar değerlendirildi. Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girecek. Uyum yasası meclisten çıktı. Ancak şuan itibariyle resmi gazetede yayımlanmadı. Bu nedenle seçim takvimini yayımlayamadık. Bu değişiklik yarın veya bu gece resmi gazetede yayımlanırsa yarın itibariyle bir daha gözden geçirip, seçim takvimi inşallah yarın yayımlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.  

Seyid Fatih Poyraz - Fatih Erdoğan

Etiketler: Sadi güven, YSK

 

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