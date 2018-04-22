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YSK Başkanı Güven'den seçim takvimi açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

YSK Başkanı Güvenden seçim takvimi açıklaması!

22 Nisan 2018 13:32

YSK Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağı konusunda, "Siyasi partilerin ne şekilde seçime girebilecekler Siyasi Partiler Kanunu'nda yazıyor. Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok" açıklamasında bulundu.

Güven, seçim takvimine ilişkin ise kamuoyunda yıpratıcı şekilde açıklamaların yer aldığını ifade ederek, bu tür açıklamaların hem YSK'ya hem de Türk demokrasisine zarar verdiğini belirtti. Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi. 

Yağmur Yıldız
 

 

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