YSK Başkanı Güven, İHA muhabirinin, referandum kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile ilgili sorusu üzerine, "Henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra soruları cevaplarız" dedi.
YSK Başkanı Güven, İHA muhabirinin, referandum kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile ilgili sorusu üzerine, "Henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra soruları cevaplarız" dedi.
Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.
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