YSK Başkanı Güven, İHA muhabirinin, referandum kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması ile ilgili sorusu üzerine, "Henüz Resmi Gazete’de yayınlanmadı. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra soruları cevaplarız" dedi.