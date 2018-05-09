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iha.com.tr »
Politika »
YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
09 Mayıs 2018 21:39
YSK, Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
6 aday 24 Haziran seçimlerinde yarışacak. Bunlar, Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Muharrem İnce, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş, Doğu Perinçek.
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09 Mayıs 2018 21:39
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