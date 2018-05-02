YSK seçmen sorgulama (2018)! Oyumu nerede kullanacağım? TC ile sandık sorgulama...

YSK seçmen sandık sorgulama işlemleri 24 Haziran'daki erken seçime sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sıklıkla aranmaya başladı. e-Devlet ve YKS üzerinden sorgulanabilecek seçmen kütükleri 12 Mayıs'a kadar askıda olacak... Özellikle seçmen kağıtları henüz eline ulaşmamış olan vatandaşlar TC ile YSK seçmen sandık sorgulama işlemi ile 'Nerede oy kullanacağım?' sorusuna cevap arıyorlar. Peki sandık sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm detaylar...

YSK TC KİMLİK İLE SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YSK sandık sorgulama ekranına girdğiniz zaman aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Nüfusa kayıtlı olduğunuz il, TC Kimlik no ve Nüfusa kayıtlı olduğu sıra no ile doğrulama resmide yer alan karakterleri yazdıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Nerede oy kullanacağınıza ait bilgiler anında karşınızda olacak.

SEÇİM YERİ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kütükleri askıya çıktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri bugün saat 08.00'de askıya çıkarıldı.



YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi kapsamında, seçim maratonu dün başladı. Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri güncelleştirilmek üzere yarın saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Seçmenlerin askı listelerine itirazları da aynı tarih ve saatte başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Yine "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı üzerinden erişime açıklamasına başlanacak. Ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi yapılacak.



Takvime göre, gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları başlayacak.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK İSTEYENLER DİKKAT!

1. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan,

Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

30 Nisan 2018 (8.00) ile 12 Mayıs 2018 (17.00) tarihleri arasında (seçim başlangıç tarihi ile askı bitiş tarihi) kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler.

2.Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç):

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Seçmen Kütüğünde engellilik kaydı bulunmayan (görme ve ortopedik) engelli seçmenler "Engellilik Beyan Formu" nu doldurarak yerleşim yeri adresinin bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna veya ilçe seçim kuruluna iletilmek üzere bağlı bulunduğu muhtarlığa veya doğrudan Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne bizzat veya bir yakını tarafından iletebilirler. Seçmen Kütüğüne engelli olarak kayıtlı seçmenler oylarını aileleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kullanabilirler.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler seyyar sandıklarda oy kullanabilmek için, bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler. "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.