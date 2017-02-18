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YSK seçmen sorgulama | Nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde. Nerede oy kullanacağım sorusun cevabı merak ediliyor. Referanduma sayılı günler kaldı. Peki 16 Nisan’da yapılan referandumda nerede oy kullanacağınızı biliyor musunuz? İşte YSK seçmen sorgulama ile ilgili bilmeniz gerekenler…

YSK seçmen sorgulama | Nerede oy kullanacağım?

18 Şubat 2017 10:45

16 Nisan’daki referandumda nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. Referandumda nerede oy kullanacağınızı biliyor musunuz? YSK seçmen sorgulama işlemlerinizi haberimizden yapabilirsiniz. Referanduma sayılı günler kaldı. 16 Nisan’da oy vermek için YSK sitesinden TC kimlik numaranızla kaydınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer kayıt oluşturmazsanız oy kullanamazsınız. Kaydınızı 26 Şubat 2017 tarihine kadar yaptırmalısınız. Yurt içinde 16 Nisan Pazar günü, yurt dışında ise 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy kullanılacak. Seçim araç ve malzemeleri, dış temsilcilikler ve Türkiye arasında diplomatik kargo ya da kurye yöntemiyle ve mümkün olan yerlerde Türk Hava Yolları (THY) vasıtasıyla, belirlenen temsilciliklerde ve aşamalarda kiralanacak uçakla, yurt içinde PTT Kargo veya THY vasıtasıyla taşınacak.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
 

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Referanduma sayılı günler kala seçmen listesi sorgulama nasıl yapılır merak ediliyor. Seçmen sorgulama için haberimizde bulunan linke tıklayarak TC kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor. Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenler nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor. Bu işlem için son tarih 26 Şubat 2017. Nüfus kütüğü kaydı oluştururken adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmanız gerekiyor.

REFERANDUM TAKVİMİ

11 Mart

Halk oylamasında kullanılacak birleşik oy pusulaları basılacak, basımı tamamlandıkça plan dahilinde dağıtılacak. Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak.

27 Mart

Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemine başlanacak.

30 Mart

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile TRT temsilcilerinin YSK'ya bildirilmesinin son günü olacak. Konuşma yapmayı dilemesi halinde, Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmalar için yayın zamanı ve sırası tespit edilecek.

31 Mart

Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından ad çekilecek.

9 Nisan

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek. Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarına başlanacak.

12 Nisan

İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek.

15 Nisan

Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

16 Nisan

Oy verme günü."

YSK KARARLARI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilecek anayasa referandumuna ilişkin kararları, Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan kararlarda seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklerine ilişkin unsurlar yer aldı.

Seçmen kütüğü verilebilecek siyasi partiler
Karara göre; seçmen kütüğü verilebilecek olan siyasi partiler, kanun gereği seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip olacak. Seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Anavatan Partisi (ANAP), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), ve Hür Dava Partisi'ne (HÜDA PAR) seçmen kütüğü verildi.

Oy verme günü, saat 18.00’e kadar her türlü yayın organları tarafından halk oylaması ve halk oylaması sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak. Oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Referandumda nerede oy kullanacağım sorusunun cevabını sizler için derledik. YSK seçmen sorgulama ile ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. 

Etiketler: referandum, seçmen listesi sorgulama, YSK, ysk seçmen listesi


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