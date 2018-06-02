YSK seçmen sorgulama! Oyumu nerede kullanacağım? TC ile sandık sorgulama...

YSK seçmen sandık sorgulama işlemleri referanduma sayılı günler kala vatandaşlar tarafından sıklıkla aranmaya başladı. Özellikle seçmen kağıtları henüz eline ulaşmamış olan vatandaşlar TC ile YSK seçmen sandık sorgulama işlemi ile 'Nerede oy kullanacağım?' sorusuna cevap arıyorlar. Peki sandık sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte tüm detaylar...

YSK TC KİMLİK İLE SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

YSK sandık sorgulama ekranına girdğiniz zaman aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Nüfusa kayıtlı olduğunuz il, TC Kimlik no ve Nüfusa kayıtlı olduğu sıra no ile doğrulama resmide yer alan karakterleri yazdıktan sonra sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Nerede oy kullanacağınıza ait bilgiler anında karşınızda olacak.

TC KİMLİK İLE E-DEVLET'TEN SORGULAMA

E-devlet sistemine girdiğinizde de aşağıda ki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. 'Kimliğimi şimdi doğrula' butonuna tıklayarak TC kimlik ve e-devlet şifreniz ile siteme giriş yaptığınız anda nerede oy kulanacağınıza ait bilgiler anında karşınıza çıkacaktır.

SEÇİMDE OY VERMEK İÇİN GEREKEN BELGELER NELER?

Referandumda TC numaralı nüfus cüzdanıyla olduğu Geçici Kimlik Belgesi, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliklerle de oy kulanılabiliyor.

17 NİSAN'DA OKULLAR TATİL

Bakan Yılmaz, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulunduğu memleketi Sivas'ta, Zara ilçesinde yapımı tamamlanan 100 milyon liralık yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Referandumda birçok öğretmenin görev aldığını belirten Yılmaz, "İtirazların sağlıklı şekilde neticelenebilmesi, okullarımızın düzeninin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için başbakanımızın talimatıyla, 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık" dedi.

REFERANDUMDA DOĞRU OY NASIL KULLANILIR?

Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, doğru oy kullanma işleminin nasıl yapılacağını anlattı.

16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin sosyal medyada oy kullanma işlemlerine ilişkin yapılan yanlış yönlendirmelere karşı Yüksek Seçim Kurulu doğru oyun nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı. Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için sandık başındaki görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, oy pusulasında beyaz bölümde ‘evet’, kahverengi bölümde ise ‘hayır’ seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine ‘tercih’ mührünü basmalarını istedi.

Hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ kısımlarının üzerine ve ‘evet’ ile ‘hayır’ın tam arasına ‘tercih’ mührünün basılmasının kullanılan oyu geçersiz kılacağını söyleyen Ali Kılıç, mührün; sadece tercih edilen kısmın üzerine basılması gerektiğini, oy pusulasının yırtılmaması ve karalanmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, oy kullanmak için sandık başına gideceklerin nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında getirmeleri istendi.

OY VERME SAATLERİ

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 saatlerinde oy kullanacak. Diğer illerde oy kullanma saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecek.

KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?

Seçmen ve sandık sayıları hakkında da bilgi veren Güven, "Bugün itibariyle yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 55 milyon 336 bin 960, yurt içinde kurulacak sandık sayısı yaklaşık 164 bin, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmen sayımız 2 milyon 929 bin 389'dur. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere halk oylamasında 57 ülke 119 temsilcilikte ve 32 gümrük kapısında kurulacak sandıklarda oy kullandırılması planlanmaktadır. Belki birkaç ülke ve temsilcilikte değişiklik yapabiliriz. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında veya yurt dışı temsilciliklerde kurulan sandıklarda oy kullanması arasında hiçbir fark bulunmadığından, yurt dışı seçmen kütüğü bu seçimde tek seçim çevresi olarak oluşturulmuştur. Böylece yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler bağlı bulundukları temsilcilik görev çevrelerinde kurulan sandıklarda veya oy verme günlerinde bulundukları yerlerdeki temsilciliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabileceklerdir" ifadelerini kaydetti.

10 PARTİ SANDIK KURULLARINA ÜYE VEREBİLECEK

Güven, 16 Nisan 2017’de yapılacak olan referandumda, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin seçimde sandık kurullarına üye verebilecek siyasi partiler olduğunu bildirdi.

“Yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere yönelik bilgilendirme hizmetlerinde YSK’nın secmen.ysk.gov.tr internet adresinden ve e-Devlet kapısı aracılığıyla ulaşılabilecektir” diyen Güven şunları kaydetti:

“Yurtiçi seçmenkütüğüne kayıtlı seçmenler kurulumuzun internet sayfasından veya e-Devlet kapısı üzerinden kendisinin ve kendisiyle aynı hanede bulunan seçmenlerin seçmen kütüğünde kaydı olup olmadığını, kaydı bulmayan, kaydında düzeltmek yapmak veya yerleşim adresini değiştirmek isteyen seçmenlerin başvuru adımlarıyla ilgili açıklamalar, seçim dönemi içinde kendisinin ve aynı hanede oturan seçmenlerin oy kullanacağı sandık bilgileri, seçmen bilgi kağıdı, seçim günü oy verme ile ilgili bilgiler, engelli olduğu için seçmen kütüğünde engelli kaydı bulunmayan seçmenlerin başvuru için yapması gereken adımlara ulaşabileceklerdir. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler kurulumuzun internet sayfasından veya e-Devlet kapısı üzerinden kendisinin yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olup olmadığı, bağlı bulunduğu dış temsilcilik bilgisi, askı döneminde bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık bulunması durumunda yapması gereken adımlara ilişkin açıklamalar, seçim dönemi içerisinde sandık kurulacak dış temsilcilikler ve adres bilgileri ile gümrük kapılarına ait bilgiler, yurtdışında oy verme tarih aralıkları, seçim günü oy vermeyle ilgili bilgilere ulaşabileceklerdir. Engelli vatandaşlarımızın seçim süreçlerinden daha etkin bir şekilde haberdar olmaları ve katılımlarının sağlanması amacıyla web ve mobil ortamdaki hizmetlerimiz iyileştirilmiş ve engelli erişimine en uygun hale getirilmiştir. Web sitemizin yurtiçi seçmen sorgulama ve yurtdışı seçmen sorgulama sonucu gelen sayfasına seçmenlerin e-posta adresi veya cep telefonu bilgilerini girmesi durumunda YSK olarak seçim dönemlerinde seçmenlerin, seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıkları, seçmen listesinin askıya çıkarılma ve askıdan indirilme tarihi, seçmen listesinin kesinleşmesi ve oy kullanılacak sandıkların belirlenmesi gibi süreçler hakkında sistemimize kayıtlı e-posta adreslerine veya cep telefonlarına bilgilendirme mesajları gönderilecektir.”