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YSK'dan operasyondaki askerlerle ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yurt dışında görev yapan erler oy kullanamıyor, diğer subaylarımız bulunduğu yere kaydını aldırmışsa oy kullanma hakkı var. Suriye ve Irak'ta operasyonda olanlar kaydını aldırmışsa orada oy kullanabilir'' dedi.

YSKdan operasyondaki askerlerle ilgili açıklama

02 Mayıs 2018 09:24

YSK Başkanı Sadi Güven, basın mensuplarının erken seçim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Yurt dışında görev yapmakta olan askerlerin oy kullanmasına ilişkin bilgi veren Güven, yurt dışında görev yapan erlerin oy kullanamadığını belirtti. Güven, "Subaylarımızın oy kullanma hakkı var. Şartlar oluşturuldu, hangi ülkede yaşıyor, görev yapıyorsa oyunu kullanabilecek. Özel düzenleme yok. Büyükelçiliklerimiz, ateşelerimiz nasıl oy kullanıyorsa görevli askerlerimiz de aynı şekilde oy kullanabilecek" diye konuştu. 

Suriye ve Irak'ta devam eden harekatta görev alan askerlere ilişkin de açıklama yapan Güven, "Görev yaptığı yere kaydını aldırmışsa oy kullanabilecekler, biz buradaki kaydını kapatırız. Listelerde her vatandaş sadece bir kez kayıtlı olabiliyor" dedi. 

Güven, "Şartları olan yurt dışında seçim yaptığımız 63 ülkede 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaş oyunu kullanabilir. Bu Almanya'daki görevli de olabilir. Herkes ancak bir kez oyunu kullanabilir. Mükerrer kayıtmış gibi algılanmasına hiç gerek yok. Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşımızın mükerrer kaydı yok" şeklinde konuştu.  

 

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