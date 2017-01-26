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YSK'dan referandum kararı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), anayasa değişikliklerinin halk oylamasına sunulmasında, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 410-415 olarak belirlenmesine karar verdi.

YSKdan referandum kararı

26 Ocak 2017 07:56

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında, şu ifadeler yer aldı: “Halkoylamasında, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 410-415 olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun’un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının 410-415 olarak belirlenmesine,

Köylerde seçmen sayısını 415’i aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, 25 Ocak 2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” 

Onur Emre Durak

Etiketler: Yüksek Seçim Kurulu


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