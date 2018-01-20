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Yücel: 'Bireysel hatalardan yediğimiz goller oyun disiplinimizi bozdu'

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Kubilayhan Yücel, Balıkesirspor Baltok maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bireysel hatalardan yediğimiz goller oyun disiplinimizi bozdu" dedi.

Yücel: Bireysel hatalardan yediğimiz goller oyun disiplinimizi bozdu

20 Ocak 2018 23:35

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Balıkesirspor Baltok'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Kubilayhan Yücel, “Bizler için önemli bir maçtı. Karşılaşmanın ilk yarısında gayet iyi oynadık pozisyonda bulduk ama maalesef atamadık. Maçın ikinci yarısının başında iki tane bireysel hatalardan yediğimiz goller oyun disiplinimizi bozdu. Eksik oyuncularımız da vardı, sakatlar ve cezalı oyuncularımız vardı. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

Cemil Serezli
 

 

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