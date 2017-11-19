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Yücel İldiz: 'Bu galibiyet herkes için iyi oldu'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 3-2 galip oldukları Balıkesirspor Baltok maçı sonrası yaptığı değerlendirmede, aldıkları 3 puanın herkes için iyi olduğunu söyledi.

Yücel İldiz: Bu galibiyet herkes için iyi oldu

19 Kasım 2017 23:02

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, son haftalarda futbol adına ciddi bir çıkışları olduklarını ifade ederek, "Son deplasmandan puan getirdik. Geçen hafta sahamızda oyunu kazandık ama skoru kazanamadık. Bir burukluk vardı. İlk yarıya iyi başladığımızı söyleyemeyeceğim. Golü de buldular, pozisyona da girdiler, daha sonra golü bulduk ve toparlandık. İkinci devre oyun tamamen bizim kontrolümüze geçti diyebilirim. Pozisyon vermeden mücadele futbolu adına devam ettik. 3. golü bulduk tabii ki 3. gol sonrası oyun netleşti. Yemememiz gereken bir gol yedik ama Balıkesirspor’u deplasmanda kazanmak güzel. Camianın bu kötü günlerinde bu galibiyet ilaç gibi geldi. Bu galibiyetimizi taraftarlarımıza hediye ediyorum” dedi.

Taşkın Sarıca
 

 

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