Yücel İldiz: 'Bugün istediğimizi oynayamadık'

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Eskişehirspor, kendi evinde Gazişehir Gaziantep'a 4-1 mağlup oldu. Maç sonu yapılan basın açıklamasında istenileni ortaya koyamadıklarını söyleyen Teknik Direktör İldiz, "İki tane iyi giden takımın karşılaşmasının zor olacağını müsabaka öncesinde de söylemiştim. Biz de iyi gidişatımızı sürdürmek istiyorduk. Ancak bugün kabul etmek lazım ki kötü bir günümüzde yakalandık. İstediklerimizi bir türlü sahaya yansıtamadık. Tabii ki bunun neticesinde açıkçası iyi bir takıma kötü günümüzde yakalandık. Tamam hepsi güzel ama gerçekten bu maçın birçok kırılma anları var. Bunların çok net bir şekilde gösterilmesi lazım ki bir daha böyle hatalar yapılmasın. Yoksa biz kendimize düşen dersi alırız tabii ki. Bugün istediğimizi oynayamadık. Çok net bir şekilde bu kırılma anlarının değerlendirilmesi lazım ki bir daha böyle hatalar yapılmasın" dedi.

Burak Tekin - Kadir Arslan

