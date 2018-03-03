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Yücel İldiz: 'İki hatada 2 gol yedik'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Adana Demirspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ancak yaptıkları ufak hatalar sonucunda iki gol yediklerini söyledi.

Yücel İldiz: İki hatada 2 gol yedik

03 Mart 2018 22:08

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında evinde Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Eskişehirspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her iki takım açısından da önemli bir maç olduğuna dikkat çeken İldiz, "İyi bir mücadele oldu. Mağlup duruma düştüğümüzde ve beraberlik golünde ufak hatalar yaptık. Bu da bizi üzdü. Verilen mücadeleden memnunum. Bu tür müsabakalarda konsantreyi kaybetmemek lazım. Yapılan iki hata bize 2 puana patladı. Çarşamba günü oynanacak maça iyi hazırlanarak, aynı hataları yapmamız lazım. Kalan müsabakalarda hangi takımın ligde kalacağı ve yukarı çıkacağı belli olmaz. Biz kendi cephemizden baktığımızda her maçtan puan almak istiyoruz. Lig daha çok su götürecek. Çok ciddi olmak gerekiyor. Biz de ciddiyetimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

Burak Tekin - Barış Gençyılmaz
 

 

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