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Yücel İldiz: 'Yönetimimiz sorunların yüzde 95’ini çözdü'

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından konuştu. İldiz, hazırlık maçında kazanmanın önemli olduğunu belirtirken kulüpteki sorunların da yüzde 95’inin çözüldüğünü belirtti.

Yücel İldiz: Yönetimimiz sorunların yüzde 95ini çözdü

06 Ocak 2018 20:10

Antalya Belek’te kamp yapan Eskişehirspor, hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Gençlerbirliği’yle oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanırken, karşılaşma sonrasında Teknik Direktör Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarıyla sezonun ikinci yarısına hazırlandıklarını söyleyen İldiz, “Yabancı oyuncular dahil birçok eksiğimiz var ama görev verdiğimiz her arkadaşı kutluyorum. Hazırlık maçı olsa da iki taraf da çok ciddi oynadı. Sakatlık olmaması çok önemli. Kazanmak çok önemli tabi ama önemli olan ligde kazanmak. İki takımı da kutluyorum. Eskişehirspor olarak ciddi sıkıntılarımız vardı ve bunlardan yavaş yavaş arınıyoruz. İkinci yarıda daha iyi bir Eskişehirspor izlettireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Başkan ve yönetimimiz elinden geleni yapıyor”

Başkan Halil Ünal ve yönetiminin çok tecrübeli isimler olduğunu söyleyen İldiz, “Tekrar göreve geldiler ve epeyce ödeme yaptılar. Öncelikle mevcut kadronun sorunlarını çözmeye çalışıyorlar ve bildiğim kadarıyla sorunların yüzde 95’ini çözdüler. Ufak tefek pürüzler kaldı ve bunları da pazartesi gününe kadar çözerler. Bazı yöneticilerimiz de Avrupa’ya gitti ve puan silme cezasıyla ilgili sorunları çözmek için görüşmeler yapıyor. Bunu da büyük ölçüde çözdüler. Eskişehirspor büyük bir camia. Yöneticilerimiz saha dışında biz de saha içinde hizmet etmeye çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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