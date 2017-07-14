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Yücel Yalçınkaya: "15 Temmuz'da sokaklarda olacağız"

Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği (ÇEKBİAD) Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya 15 Temmuz’un yıl dönümünde sokaklarda olacaklarını belirti.

Yücel Yalçınkaya: &quot;15 Temmuzda sokaklarda olacağız&quot;

14 Temmuz 2017 18:05

Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği (ÇEKBİAD) Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, 15 Temmuz’u her zaman hatırlayacaklarını dile getirerek, o günün unutulmaması için 15 Temmuz akşamı sokaklarda olacaklarını bildirdi. Yücel Yalçınkaya yaptığı açıklamada, “Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikilen aziz milletimiz, Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz silahlı darbe girişimini bozguna uğratan aslan yürekli milletimizi, günlerdir sokakları meydanları boş bırakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusundaki kararlılığını ortaya koyan vatandaşlarımızı teşekkür ediyorum. O gece ‘gün iradeye sahip çıkma günüdür’ diyerek meydanları darbecilere teslim etmeyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’yi bu ihanet çetesi mensupları aracılığıyla, bu vatan hainleri vasıtasıyla dağıtacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz akşamı harekete geçenler, ertesi gün akşamı daha 24 saat olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır” dedi.

"15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum"

Bu menfur darbe ve işgal girişimi, şahit olduğumuz son darbe girişimi olacağına inandığını söyleyen Yalçınkaya, "Çünkü bu ülkenin gerçek sahipleri, sokaklara, caddelere, meydanlara, tankların ve ağır silahların önüne çıkarak zorbalığa, vesayete, darbeye ve işgale geçit vermeyeceklerini en açık dille söylediler ve bu karanlık oyunu bozdular. 15 Temmuz gecesi sokaklarda Sünni-Alevi yoktu, Türk-Kürt yoktu, Çerkez-Roman yoktu. O gece meydanlarda sağcı-solcu, zengin-fakir, iktidar-muhalefet yoktu. 15 Temmuz'da tıpkı Çanakkale'de, İstiklal harbimizde olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen büyük Türkiye vardı, Türk milleti vardı. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin" ifadelerinde bulundu.
Yücel Yalçınkaya son olarak hain darbe girişiminin yıl dönümünde ÇEKBİAD üyeleri ve STK’lar ile nöbette olacaklarını belirtti.
 

Etiketler: ÇEKBİAD, Yücel Yalçınkaya


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