Yücel Yalçınkaya: 'Devletimizin ve milletimizin yanındayız'

Türkiye'ye koridor oluşturarak sızmaya çalışan terör örgütlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı yaparak terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini belirten Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği (ÇEKBİAD) Başkanı Yücel Yalçınkaya, "Devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu anlamda bize görev verirse her zaman yapmaya hazırız"ifadelerinde bulundu.

"Zeytin Dalı Harekâtı, Afrin'de zulüm gören sivil vatandaşlara umut olmuştur"

ÇEKBİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, "Bizler bu zamana kadar söz konusu vatan, devlet ve bayrak olduğunda hiçbir zaman arkamıza bakan olmadık. Zeytin Dalı Harekâtı Afrin'de zulüm gören vatandaşlara umut olmuştur. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz PKK/KCK/PYD-YPG gibi bir çok terör örgütü ile mücadele ediyor. Allah askerlerimize güç kuvvet versin" dedi.

"Askerlerimiz erzaklarını köylülerle paylaşıyor"

Terör örgütlerinden temizlenen köylerde Türk askerlerinin erzaklarını yemeklerini köylülerle ve çocuklarla paylaştıklarını kaydeden Yalçınkaya, "Türk askeri dünyaya örnek oluyor. Bize dost görünüp düşmanlık yapanlara karşı bizler her zaman dimdik ayakta olacağız. Siyasi düşünceleri bir kenara bırakıp kenetleneceğiz. Şimdi görüyoruz kimlere hizmet ettikleri alenen ortada olan yüzünde sözde bilim adamı, akademisyen, doktor vb. maskesi takıp çıkıyorlar. Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı için savaşa hayır diyorlar. PKK'nın yaptığı hain saldırılarda Şehit ve gazi olan askerlerimiz için bir kez çıkıp acı paylaşmayanlar şimdi kalkmış birilerinin ağzından konuşuyorlar. Devletimiz ve milletimizin karşısında hiçbir güç duramaz. Allah askerimizi ve Türk milletini bu tarz vatan hainlerine karşı korusun" şeklinde konuştu.

"İş dünyası olarak üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız"

"ÇEKBİAD olarak tüm sektörlerden seçkin vatanımızın, milletimizin ve devletimizin her zaman yanındayız" diyen Yücel Yalçınkaya, bir çok sektörde faaliyet gösteren tüm üyeleriyle üzerlerine düşen ne var ise yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.