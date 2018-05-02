Diğer
Kategoriler

Yücel Yalçınkaya, milletvekili aday adayı oldu

İstanbul Anadolu yakasında başarılı çalışmaları ile her kesimin beğenisini kazanan Yücel Yalçınkaya İstanbul Ak Parti 1. Bölgeden Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu.

Yücel Yalçınkaya, milletvekili aday adayı oldu

02 Mayıs 2018 16:07

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı sürecinin başlamasıyla birlikte tüm siyasi partilerde aday adaylığı müracaatları başladı. Çekmeköy Anadolu İş Dünyası Kurucu Başkanı Yücel Yalçınkaya İstanbul Ak Parti 1. Bölgeden milletvekili aday adaylık başvurusunda bulundu. Türkiye’nin bir çok köklü sivil toplum kuruluşlarında kuruculuk ve aktif yöneticilik yapan Yücel Yalçınkaya’nın aday adaylığı başvurusu bölgedeki STK'larda da dikkat çekti. 

Yalçınkaya: "Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler" 

Çekmeköy Anadolu İş Dünyası Kurucu Başkanı Yücel Yalçınkaya, aday adaylığı başvurusu sonrasında yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri yer verdi: "Milletvekili oluruz olmayız. Önemli olan o makamlarda oturmak değil. Oturduğumuz görev aldığımız makamlarda vatanımız ve milletimiz için bir nefer gibi mücadele etmemizdir. Yıllardır her zaman halkın içinden biri olarak birçok görevlerde bulundum. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

Yücel Yalçınkaya kimdir? 

1970 yılı Ordu Aybastı doğumlu olan Yücel Yalçınkaya Ak Partinin kurulmasıyla Ak Parti teşkilatının bir çok ana kademesinde görev aldı. Çekmeköy Belediyesinde 3. dönem meclis üyesi görevinde bulundu. Çekmeköy Ordulular Derneği, Çekmeköy Anadolu Birleştirici İş Dünyası Derneği, Anadolu Spor Kulübü Derneği, Erzurum, Sivas, Ordu, Kars, Tokat gibi İl derneklerinden oluşan İl Dernekleri Platformunu kurarak sosyal çalışmalarına devam etti. Türkiye Belediyeler Birliği üyesi ve Marmara Belediyeler Birliği üyesi olarak yerelde belediyecilik ve yerel yönetimler gibi bir çok alanda tecrübeler kazandı. Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Teşkilat başkanı olarak Türkiye genelinde eğitim programları düzenledi. Evli 3 çocuk babası olan Yücel Yalçınkaya, üniversite mezunu olup tekstil, turizm ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren firmada yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç