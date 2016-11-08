Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce evlenen Mehmet Kızılben(23), çalıştığı evden eve nakliyat firması ile birlikte Karataş Mahallesindeki bir siteye eşya taşımaya gitti. Sitede bulunan 13 katlı apartmanın 11'inci katına eşya taşınması amacıyla asansör kuruldu. Asansörün sepetine binen Mehmet Kızılben, sistemin raydan çıkmasının ardından sepetin ters dönmesi üzerine yaklaşık 40 metreden zemine çakıldı. Ağır yaralanan Kızılben, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kızılben'in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

