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Yük asansörü raydan çıktı: 1 ölü

Gaziantep'te bir nakliyat firmasınca kullanılan yük asansörü raydan çıktı. Asansörde bulunan işçi, sepetin ters dönmesi üzerine yaklaşık 40 metre yüksekten düşerek hayatını hayatını kaybetti.


08 Kasım 2016 17:28

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce evlenen Mehmet Kızılben(23), çalıştığı evden eve nakliyat firması ile birlikte Karataş Mahallesindeki bir siteye eşya taşımaya gitti. Sitede bulunan 13 katlı apartmanın 11'inci katına eşya taşınması amacıyla asansör kuruldu. Asansörün sepetine binen Mehmet Kızılben, sistemin raydan çıkmasının ardından sepetin ters dönmesi üzerine yaklaşık 40 metreden zemine çakıldı. Ağır yaralanan Kızılben, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kızılben'in cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


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