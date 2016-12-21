Edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Mısır'a gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı Star Harmony isimli yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda paniğe neden oldu. Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapan 189 metre boyundaki gemi, Yeniköy sahilinde yalılara metreler kala karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri 3 römorkör ve 6 tahliye botu ile geminin kurtarılması için çalışmalara başladı.

Kıyı Emniyeti'nden "karaya oturan gemi" açıklaması

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, mısır yüklü Star Harmony isimli geminin Yeniköy'de karaya oturduğunu, herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliğinin rapor edilmediğini açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 08.20'de Panama bayraklı, 189 metre boyundaki, 47.500 mton mısır yüklü Star Harmony adlı gemi, İstanbul Boğazını kuzey - güney yönlü geçişi esnasında, Yeniköy önlerinde karaya oturarak tehlikeye maruz kalmıştır. İstanbul gemi trafik hizmetleri tarafından derhal seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen kurtarma 3 römorkörü ile KIYEM 6 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edilmiştir. Herhangi bir can kaybı ve çevre kirliliği rapor edilmemiştir" denildi.

Doğan Can Cesur