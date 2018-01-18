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Yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu

Kuvvetli rüzgar ve fırtına Ege Bölgesi ve İzmir’de hayatı olumsuz yönde etkilerken, Aliağa ilçesinde bir yük gemisi fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu.

Yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu

18 Ocak 2018 11:49
Yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu - Tıkla İzle

Aliağa ilçesinde Türk bayraklı M/V Sinan Nabioğlu isimli yük gemisi, Nemrut Limanı'nda sabah saatlerinde karaya oturdu. Hurdaya gitmesi planlanan 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğundaki gemi, bir süredir limanda demirli bekliyordu. Gemi kuvvetli karayel ve fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemide personelin bulunmaması ise faciayı önledi. Gemiden sızıntı olmadığı, denizde herhangi bir kirlilik oluşmadığı öğrenildi. Büyük yük gemisinin dalgalara kapılarak karaya oturduğu anlar, limandaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

Sinan Yeniçeri
 

Etiketler: yük gemisi

 

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