Yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu

Aliağa ilçesinde Türk bayraklı M/V Sinan Nabioğlu isimli yük gemisi, Nemrut Limanı'nda sabah saatlerinde karaya oturdu. Hurdaya gitmesi planlanan 10 metre genişliğinde ve 60 metre uzunluğundaki gemi, bir süredir limanda demirli bekliyordu. Gemi kuvvetli karayel ve fırtınanın etkisiyle sürüklenerek karaya oturdu. Gemide personelin bulunmaması ise faciayı önledi. Gemiden sızıntı olmadığı, denizde herhangi bir kirlilik oluşmadığı öğrenildi. Büyük yük gemisinin dalgalara kapılarak karaya oturduğu anlar, limandaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sinan Yeniçeri

