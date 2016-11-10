Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Eceabat Akbaş Limanı yakınlarında, 'Eniz' adlı bir kuru yük gemisini durdurmak istedi. Sahil Güvenlik'in uyarılarını dinlemeyen gemi kaptanı yola devam etmek istedi. Bunun üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Kıyıya doğru yol alan gemi, karaya oturdu. Ardından Sahil Güvenlik ekipleri gemiye çıktı. Gemide yapılan aramada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleri ile tahliye edilerek açıkta demirleyen sahil güvenlik gemilerine götürüldü. Gemiden tahliyeler devam ediyor. Bu sırada da geminin karaya oturduğu bölgeye de çok sayıda yolcu otobüsü sevk edildi. Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından kaçakların kimlik tespiti yapılarak karaya çıkarılması bekleniyor.

Gürkan Düzenli