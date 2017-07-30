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Yük treni ile otomobil çarpıştı; anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahramanmaraş’ta yük treni ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada anne ve 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, baba ise ağır yaralandı.

Yük treni ile otomobil çarpıştı; anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

30 Temmuz 2017 17:32

Edinilen bilgiye göre, Adana-Elazığ seferini yapan yük treni, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi'nde yer alan hemzemin geçitte Ali Çevlik (30) yönetimindeki 46 F 6123 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada, Ali Çevlik ve yanında bulunan eşi Nimet Çevlik (26) ve kızı Esma Çevlik ağır yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nimet Çevlik ve 4 yaşındaki kızı Esma Çevlik, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ali Çevlik’in ise hayatı tehlikesinin ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 

Muhammet Özer

Etiketler: kahramanmaraş, Yük treni


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