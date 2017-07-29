Yukarı Kayacık Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen on üçüncü kiraz festivali Yukarı Kayacık Mahallesi’nde düzenlendi. Yukarı Kayacık Düğün Salonu’nda düzenlenen festivale Efeler Belediye Başkan Yardımcıları Sumran Ünal ve O. Derya Tıkır, Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, Efeler Belediyesi belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan festivalin açılış konuşmasını Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan yaptı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın annesinin vefatından dolayı aralarında bulunamadığını söyleyen Özcan, Özakcan ailesine başsağlığı diledi. Festivalin düzenlenmesinden dolayı Başkan Özakcan’a teşekkür eden Muhtar Özcan, “Belediyemiz yerel ürünlerine sahip çıkıyor. Kiraz da bizim mahallemizin en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi. Bu tür festivaller sayesinde kirazımızın tanıtımını yapıyor, tatmayanlara tattırıyor, duymayanlara duyuruyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Aydın ilinin ürün çeşitliliği ve potansiyeli açısından önemli bir tarım merkezi olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, “Aydın’da yetişen incir, zeytin, kestane, ceviz vb. bir çok ürün bırakın Aydın’ı Türkiye’nin de sınırlarını aşarak dünyada ünlü olmuştur. Efeler ilçemizde de tüm bunların yanında sebze ve meyve çeşitliliği de vardır. Bugün ürün çeşidi olarak bu kadar zengin olan, dört mevsim ürün alan bir bölgede bugün bu ürünlerimizin en önemlilerinden biri olan ve dünyada ‘Türk Kirazı’ olarak ünlenen Yukarı Kayacık kirazımızın festivalinde bir araya geldik. Biz Efeler Belediyesi olarak ürünlerimizi hem kendimize bol bol yetecek, hem de ihracata yetecek şekilde yetiştirip markalaştırmak ve sizlere bereketli günler yaşamanızda öncelik etmek için kendimizi görevli sayıyoruz. Bu anlayış ile daha güzel günlerde bir arada olmak umut ve dileğiyle, bugün buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından erkek efeler tarafından zeybek gösterisi sunulurken, en büyük ilgiyi kadınların zeybek gösterileri çekti. Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal, Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Erbaş, Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşcıoğlu ve diğer kadın davetliler, gecenin sanatçılarından Yılmaz Demirtaş’ın daveti üzerine sahneye çıkarak zeybek oynadı. Kadın efelerin zeybek oyunu davetliler tarafından dakikalarca alkışlanırken, Demirtaş kadınlara kendisini kırmadıkları için teşekkür etti.

Şehriban Tekçe’nin sunuculuğunda, Senem Ersin Genç ve Yılmaz Demirtaş’ın birbirinden güzel türkü ve şarkılara eşlik eden davetliler, zaman zaman sahnede oynayarak unutulmaz bir gece yaşadılar.

Öte yandan festivale katılan davetlilere büyüklüğü ve tadı ile tüm dünyada ün salan Yukarı Kayacık kirazı başta olmak üzere keşkek ve lokma ikramı yapıldı.

Gecenin sonunda Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Sumran Ünal ve Yukarı Kayacık Mahalle Muhtarı Ersöz Özcan tarafından, sunucu Şehriban Tekçe, sanatçılar Senem Ersin Genç ve Yılmaz Demirtaş’a Efeler Belediyesi tarafından özel hazırlatılan çift kişilik fincan takımı ve kiraz sepeti hediye edildi.

Murat Uçkaç