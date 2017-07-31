Yüksek Askeri Şura, 2 Ağustos'ta toplanıyor

Yüksek Askeri Şura, 2 Ağustos Çarşamba günü Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda albay, general/amiral terfi ve atamaları gündeme gelecek. Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da, ikincisi 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı. 2 Ağustos'ta yapılacak toplantıyla, Yüksek Askeri Şura üçüncü kez Çankaya Köşkü'nde toplanmış olacak.

Çarşamba günü Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak. Bazı bakanlar yeni görevleriyle masada ilk kez yerini alacak.

Enise Vural