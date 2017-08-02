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Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün toplanıyor

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında olağan toplantısını bugün Çankaya Köşkü'nde yapacak.

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün toplanıyor

02 Ağustos 2017 09:15

Başbakan Yıldırım, başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda FETÖ ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmaları, albay, general/amiral terfi ve atamalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki 'Çakmak Salonu'nda yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı darbe girişimi sonrasında yapısında değişikliğe gidilerek Çankaya Köşkü'nde yapılmaya başlandı. Darbe girişimi sonrası ilk toplantı Başbakan Yıldırım başkanlığında 28 Temmuz 2016'da düzenlendi. İkinci toplantı ise yine Yıldırım Başkanlığında 23 Ağustos 2016'da gerçekleşti.

Başbakan Yıldırım, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabirde Başbakan Yıldırım, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'de

Çankaya Köşkü'nde Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün yapılacak toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katılacak.  


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