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Yüksek fiyat balık satıcılarını vurdu

Ordu’da, az olduğu için yüksek fiyata satılan balık çeşitleri hem satıcıyı hem de alıcıyı etkiliyor.

Yüksek fiyat balık satıcılarını vurdu

02 Şubat 2018 13:07

Ordu’nun Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Burçin Doğan, balık çeşitlerinin bol olmadığı için fiyatların yüksek olduğunu söyledi. Hamsinin az çıktığını ve kilosunun 20 TL’ye kadar ulaştığını aktaran Doğan, “Şuan çoğunlukla levrek, somun ve çupra balığı bulunuyor. Bu sene hamsi az, zayıf çıkıyor, bundan dolayı da fiyatı bir hayli yüksek. Hamsi fiyatının yüksek olması insanlara ve bizlere yansıyor. Fiyatı yüksek olduğu için insanlar almaya çekiniyor. Bu durum da ister istemez bizleri etkiliyor” dedi.

Vatandaşların genellikle ucuz fiyatlı balığı tercih ettiğini söyleyen, balıkçı Burçin Doğan, “Şuanda en çok satılan balıklar arasında mezgit ve levrek ön plana çıkıyor. Fiyatların bu saatten sonra düşeceğini sanmıyorum. İnşallah daha da artmaz” şeklinde konuştu. 

Selim Kuşcu
 

Etiketler: balık

 

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