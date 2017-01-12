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Yüksek gerilimli enerji nakil hatları, tramvay seferlerine darbe vurdu

Gaziantep'te sökülmeye başlanan yüksek gerilimli enerji nakil hatları kentteki tramvay seferlerine darbe vurdu. 2 gündür art arda kopan hatlar nedeniyle şans eseri faciadan dönülürken, iptal edilen tramvay seferlerinin yerine otobüs hatları açıldı

Yüksek gerilimli enerji nakil hatları, tramvay seferlerine darbe vurdu

12 Ocak 2017 10:54
Yüksek gerilimli enerji nakil hatları, tramvay seferlerine darbe vurdu - Tıkla İzle

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 12. Bölge Müdürlüğü tarafından şehir merkezin geçen Gaziantep 1 ve Gaziantep 3 yüksek gerilim enerji nakil hattı söküm işi Makine Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ihale edildi. MKE tarafından da hatlarım söküm işi, ihale usulüyle bir hurda firmasına verildi. Şehir dışından geçen ve yapımı süren yeni enerji nakil hattı nedeniyle eski hatların söküm çalışmalarına başlandı. Çelikten yapılmış enerji nakil hatlarının sökümüne 2 gün önce başlandı.

Faciadan dönüldü
İddiaya göre, birbirine bağlı hatların kesimine başlanması ile birlikte, kesilmeyen enerji nakil hatları sarkarak, hemen altından geçen tramvay kataner (enerji iletim) hattına temas etmeye başladı. Enerji yüklü iki hattın teması ile birlikte oluşan kıvılcım ve ortaya çıkan arklar sonucu meydana gelen patlama ile çelik nakil atları koptu. Kopan çelik Tramvayın enerji iletimi ise kataner hatlarındaki yüksek gerilim nedeniyle kapanarak, arıza oluştu. sistemin otomatik olarak kapanması ve enerji nakil hatlarının koptuğu bölgede tramvay hattının bulunmaması sayesinde faciadan dönüldü.

2 gün üst üste facia teğet geçti
Tramvay yolcu hattı boyunca giden enerji nakil hatlarındaki söküm çalışmaları nedeniyle 2 gündür üst üste yaşanan olaylar nedeniyle facia teğet geçerken, şehirdeki Gar-Adliye ve Adliye-Burç hattındaki tramvay seferleri de aksadı. 10 Ocak Salı günü sabah 10:00 sıralarında kopan çelik nakil hattı nedeniyle 1 saat, bugün ise sabah saat 09:30 sıralarında kopan hat nedeniyle yaklaşık 3 saat tramvay seferleri yapılamadı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, otomatik kapanan sistem ve arıza ile sistemde yapılan bakım, onarım çalışmaları nedeniyle Gar-Adliye ve Adliye-Burç tramvay seferlerinin yapılamadığını ifade etti. Yetkililer, yolcuların mağdur olmaması için çalışmaların sürdüğü dönemlerde bölgeye ek otobüs seferlerinin düzenlendiğini ifade etti.

Bölgede enerji nakil hatlarının söküm işini ihale eden TEİAŞ yetkilileri ise tramvay seferlerinin yürütülen söküm çalışmaları nedeniyle aksadığını ifade etti. TEİAŞ yetkilileri, "Şehir dışından yeni yapılan enerji nakil hatlarının kullanılacak olması nedeniyle şehir içerisinden geçen Gaziantep 1 ve Gaziantep 3 ismiyle bilinen 154 KV'lık hattın söküm işi MKE'ye ihale edildi. Tramvay hattından geçen nakil hatlarında çalışma yapabilmek için hat ve durakların üzerindeki elektrikleri kesilmesini istedik. Bu nedenle bir süre seferler yapılamadı" dedi.

Orhan Erkılıç - Serhat Demir

 


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