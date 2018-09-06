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Yüksek lisans ve doktora burs sonuçları açıklandı

Yeni Eğitim-Öğretim yılında verilecek olan yüksek lisans ve doktora burslarına başvuru sonuçları açıklandı.

Yüksek lisans ve doktora burs sonuçları açıklandı

06 Eylül 2018 09:18

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından verilen burslar ile ilgili yapılan açıklamada 800 başvuru sonucunda 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için tüm anabilim dallarında 270 kişiye % 25, 307 kişiye %50, 114 kişiye % 75 ve 62 kişiye de % 100 olmak üzere toplamda 753 burs verildiği belirtildi. Burs kazanan adaylara mail yoluyla bildirim yapılacağı belirtildi. Burs kazanan adaylar kayıt işlemleri ile detaylı bilgiyi info@neu.edu.tr mail adresinden öğrenebilecekler.

Tüm dünyadan burs için rekor başvuru

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından verileceği duyurulan yüksek lisans ve doktora burslarına yoğun ilgi gösterildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere, Türkiye ve tüm dünyadan 800 aday burs hakkı elde etmek için başvuruda bulundu. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülen programlara burslar için yapılan başvurularda adaylar Değerlendirme Kurulu tarafından detaylı bir şekilde incelenerek değerlendirildi. 

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Bilim, araştırma ve yenilikçi kültürü geliştirmek için hizmet etmeye devam edeceğiz”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, adaylara istedikleri konu ve alanda uzmanlaşma aynı zamanda araştırma yapma imkanı sunduklarını söyledi. Doç. Dr. Günsel, akademik çalışmaları, araştırmaları ve ar-ge faaliyetleriyle üniversitelerin bütün bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas alan 3. Nesil Üniversite modeliyle, yakın doğu coğrafyasında örnek olduklarını ifade etti.

Ülkenin sürdürülebilir kalkınması, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişiminde nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Günsel, “Bu hedefe hizmet edebilmenin bir adımı olarak üniversitenin tüm bölümlerinde öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda sadece akademik araştırma değil geniş burs olanaklarımızla eğitimi, başarıyı, sanatı, sporu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece meslek insanı yetiştirmek, araştırma yapmak ve topluma hizmet sunmak değil, aynı zamanda belli bir bilim alanında bilimsel çalışma yapabilecek ve geleceğin öğretim üyesi adayı bilim insanlarını ‘yüksek lisans’ ve ‘doktora’ eğitimiyle yetiştirmek, üniversitemiz ve öğretim üyelerimizin görevidir” dedi. 

Etiketler: burs, Yakın Doğu Üniversitesi, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S.Güns, yeni eğitim öğretim yılı, Yüksek Lisans ve Doktora bursu

 

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