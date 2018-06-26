Yüksek mahkemeden seyahat yasağına onay

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yüksek mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran, Libya, Suriye, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişlerini yasaklayan kararını 4’e karşı 5 oy ile onayladığını duyurdu. Yüksek mahkeme verilen kararın gerekçesi olarak ise, bu ülkelerden gelen kişilerin göçmenlik yasasının gerekliliklerini yerine getiremediklerini belirtti. Trump ise sosyal medya hesabından, ABD basınının konu hakkındaki “Yüksek mahkeme Trump’ın seyahat yasağını onayladı” başlığını paylaştı.