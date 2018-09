Yüksek Mimar Demir: 'İstanbul'un alt yapısı mevcut nüfus için yetersiz'

Yüksek Mimar Hüseyin Demir, sorunların çözülmesi için doğru tespit ve çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ederek "İstanbul'un başlıca sorunları arasında trafik, çarpık kentleşme, alt yapı eksikliği, yeşil alan azlığı, sosyal alanların az olması, asayiş sorunları ilk sıralarda yer alıyor. Bu sorunların çözümünde yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Yaklaşan yerel seçimlerde çözüm odaklı kişilerin yetki sahibi olmasını temenni ediyorum" dedi.

İstanbul'un trafik sorununa karşı 10 çözüm önerisi

"İstanbul'da yaşayan vatandaşların hepsinin şikayet ettiği konuların başında trafik çilesi geliyor ve bu trafik çilesini en aza indirmek için gereken önlemlerin alınması kaçınılmaz duruma geldi" diyen Hüseyin Demir, İstanbul'un trafik sorunlarının çözümü için şu önerileri sıraladı:

“Toplu taşıma araçlarının daha fazla kullanılması gerekli.

Kentleşme nüfusunu teşvikler ile kırsal alana yönlendirmek faydalı olacak.

Toplu taşıma araçları metro, metrobüs, deniz araçlarının daha yaygınlaşması gerekmektedir.

Yeni yollar yapılması kaçınılmazdır ve yeni yolların çevresi imara açılmamalıdır.

Teleferik sistemi olabildiğince yaygınlaştırılmalıdır.

Arabalı vapurlar İstanbul'un her noktasına genişletilmelidir.

Metrobüs duraklarına büyük otoparklar yapılarak toplu taşıma cazip olmalıdır.

Şirketler ve devlet kurumları toplu taşıma ile iş yerlerine çalışanları getirip götürmelidir.

Çalışanlar, çalışma yerlerine yakın oturmalı ve bunun için teşvik edilmelidir.

Okul, hastane ve diğer devlet kurumları toplu taşıma ile ulaşmaya uygun hale getirilmelidir.”

“İstanbul'un alt yapısı yetersiz”

İstanbul'un alt yapısının mevcut nüfus için yetersiz kaldığına dikkat çeken Hüseyin Demir, "1980'de ülke nüfusu 44,7 milyon, İstanbul nüfusu 4,5 milyondu, ülke nüfusu bugün 80 milyon, İstanbul nüfusu 15,1 milyon. Ülke nüfusunun yaklaşık beşte biri ve durum bu olunca hızlı büyüyen bir şehir oldu. İstanbul büyürken çarpık kentleşme plansız büyüme yanlış uygulanan imar yönetimi bugün karşımıza yağmurlu günlerde sel olma riskini çıkardı. Yetersiz alt yapı her ne kadar belediyelerin işi olsa da belediyelerin bu alt yapıyı istenilen düzeye çıkarması için gerekli maddi durumlarının olmadığı kanaatindeyim ve bundan dolayı şehirlerin alt yapı sorunlarının çözülmesinin ancak devlet politikasıyla yapılabileceğini düşünüyorum. Devlet politikası olarak yeni yerleşim yerlerinin 50-100 yıllık bir öngörü ile yeni imar planlarının oluşturulması ileride doğabilecek sorun ve sıkıntıların önüne geçebilir. İmar konusu demişken rant odaklarının daha fazla maddiyat uğruna şehirleri gasp etmelerinin de önüne geçilmesi bir o kadar önem arz ediyor" diye konuştu.

“İstanbul, sosyal alanlar ve yeşil alan konusunda çok fakir”

İstanbul'un yeşil alan konusunda her geçen gün kayıp vermesinin önemli bir konu olduğunu belirten Hüseyin Demir, "Yeşil alanların artırılması çok önemli bir konu olduğunu ve bunun bir başlangıcı olarak millet bahçelerinin her şehir her ilçeye her mahalleye yapılmasının çok doğru bir karar olacağını düşünüyorum. İstanbul denizi, kültürü mirasları, yeşili, doğası, dünya ekonomisindeki yeri ve jeopolitik önemi ile dünyanın marka şehirleri arasında olan güzide bir şehrimiz. Bu şehri tüketmek yerine zenginleştirmek tüm İstanbulluların görevi olmalı. Yakın zamanda gerçekleştirilecek yerel yönetimler seçimlerinde İstanbul'u hak ettiği konumların üzerine çıkaracak yöneticileri seçmenizi umuyor ve bekliyorum ve bu şekilde mutlu insanlar mutlu İstanbul hak ettiği noktaya geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.