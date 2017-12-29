Yüksek performanslarıyla öne çıkan şirketler ödüllendirildi

Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda sponsorluğunda düzenlenen ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’ ödül töreni, İstanbul’da gerçekleşti. Açılış konuşmasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yaptığı gecede, bu yıl 20’ncisi yapılan ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’na göre, Türkiye’nin en büyük şirketleri Tüpraş, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları olarak belirlendi. İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’ kapsamında ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere toplam 8 kategoride 24 ödül verildi. Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ‘Onur Ödülü’nün, Borusan ise Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

20 yıldır büyük bir istikrar ve başarıyla gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’nda yer alan şirketlerin gösterdiği başarının, Türkiye’deki tüm şirketlere ilham verdiğini vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin şunları söyledi: “Şirketler, yeni dünya düzeninde ancak dijitalleşme aracılığıyla büyümelerinde ivme yakalayabiliyor. Biz de Vodafone olarak Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ve teknoloji ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyoruz. Tek çatı altında sunduğumuz bu çözümlerle, kurumlar için dijital bağlantılı bir hayatı kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda gelecekte de iş yapış şekillerini değiştirmeye ve müşterilerimizin ‘dijital iş ortağı’ olarak verimliliklerini artırmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’nin en büyük şirketi Tüpraş oldu

Araştırmada Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. ‘Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’nda bu yıl da şirketler ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirildi. Buna göre, Tüpraş, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları ‘Türkiye'nin En Büyük Şirketleri’ olurken; ‘Cirosunu En Çok Artıran Şirketler’ kategorisinde Çelikler Taahhüt İnşaat, Nurol Makine ve YSE Yapı Sanayi ödülün sahibi oldu.

‘En Çok Kâr Eden Şirketler’ kategorisinde Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell; ‘Kârını En Çok Artıran Şirketler’ kategorisinde ise Anadolu Cam, Kaptan Demir Çelik ve Çelikler Taahhüt İnşaat ödül aldı. ‘En Çok İhracat Yapan Şirketler’ kategorisinde Ford Otosan, Tofaş Oto Fabrika ve Arçelik, ‘İhracatını En Çok Artıran Şirketler’ Tepe İnşaat, Sanko Pazarlama ve Enerji Petrol Ürünleri olarak belirlendi. BİM Birleşik Mağazalar, LC Waikiki Mağazacılık ve Türk Telekom ‘En Fazla Çalışanı Olan Şirketler’ olurken, ‘Çalışan Sayısını En Çok Artıran Şirketler’ kategorisinde Sinpaş Yapı, Aras Elektrik Dağıtım ve Altın Ateş Kimya yer aldı.