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Yüksek Sosyete dizisi final yapıyor.. Yüksek Sosyete ne zaman final yapacak?

Star TV'nin sezona büyük umutlarla giren iddialı dizisi Yüksek Sosyete final yapıyor. Peki Yüksek Sosyete dizisi final günü ne zaman? Cevabı haberimizde...

Yüksek Sosyete dizisi final yapıyor.. Yüksek Sosyete ne zaman final yapacak?

13 Aralık 2016 20:03

Başrollerini yakışıklı oyuncu Engin Öztürk ile güzel yıldız  Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı gençlik dizisi reytinglerde istenen başarıyı yakalamayınca final kararı aldı

Kadrosunda usta oyuncular Zuhal Olcay, Hakkı Erkök, Taner Barlas ve Aliye Uzunatağan'ın da olduğu Yüksek Sosyete dizisi  yayın gününün cumartesiye alınması sonrası da beklenen etkiyi yapmadı.

Dizi, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrollerini oynadığı Cesur ve Güzel'in perşembe akşamı yayınlanmasıyla cumartesiye kaydırılmıştı.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre Yüksek Sosyete Aralık ayı sonunda final yapacak. (Rıdvan Turşak / İHA)

GÜNEY KORE DİZİSİNDEN UYARLANDI

Yüksek Sosyete, Güney Kore yapımı High Society dizisinden uyarlanmıştı. Yapımcılığını Burak Sağyaşar, yönetmenliğini de Metin Balekoğlu'nun yaptığı dizide başrollerde Hazar Ergüçlü, Engin Öztürk, Meriç Aral, Ozan Dolunay vardı.

RIDVAN TURŞAK

Etiketler: Engin Öztürk, final yapıyor, hazar ergüçlü, Star TV, Yüksek Sosyete dizisi, Yüksek sosyete ne zaman final yapacak


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