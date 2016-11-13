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Yüksek tansiyon kalp yetmezliği ve beyin kanamalarına sebep oluyor

Türkiye’de yaygın olarak görülen yüksek tansiyon, yaş ilerledikçe insan vücudunda ruhsal ve fiziksel hastalıklara neden oluyor. Yüksek tansiyon, böbrek hastalıklarına, kalp yetmezliğine, beyin tıkanıklığına kadar birçok hastalığa davetiye çıkarıyor.


13 Kasım 2016 12:37

Konya Hospital'dan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Şeker, yüksek tansiyonun birçok nedeni olduğunu vurgulayarak, “Normal kan basıncı 120’ye 80 olarak kabul edilir. Ancak bunun tedavi edilmesi için 240’a 90 üstünde olması yeğlenir. Tansiyonun bilinen ve bilinmeyen sebepleri vardır. Yüzde 90-95 oranına tekabül eden bir kısım vardır. Hipertansiyonun bilinen nedenleri olarak, böbrek hastalıkları, böbrek üstü bezinin hastalıkları, aşırı tuz tüketilmesi olabilir” dedi.

Yüksek tansiyonun insan vücudunda oluşturduğu zararlara da değinen Uzm. Dr. Şeker, "Tansiyonun zararlarının başında kalp, böbrek ve beyin gelmektedir. Bütün damarları etkileyerek, kalp yetmezliği yapabilir. Kalp duvarını kalınlaştırır, ritm bozukluğu yapabilir. Kronik böbrek hastalığına kadar götürebilir. Beyinde de beyin kanamalarına sebep olabilir" şeklinde konuştu.

Dr. Mehmet Şeker, yüksek tansiyonun normal seviyede kalması için tansiyon hastalarına şu önerilerde bulundu: "Besinlerin tuzsuz yenmesi önerilir. Alkol alınmaması lazım, aşırı şekerden ve yağlardan kaçınılması gerekir. Kalori artıran her şeyin etkisi vardır."

Düşük tansiyonla ilgili de bilgi veren Şeker, "Düşük tansiyon ise az su içenlerde, sıcağa aşırı maruz kalanlarda, ishal olanlarda, yetersiz beslenenlerde, bazı gebelerde ve kullanılan ilaçlara göre görülebilmektedir" diye konuştu. 

Etiketler: yüksek tansiyon


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