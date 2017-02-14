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Yüksek tansiyon sinsice vuruyor

Acıbadem Adana Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gülcan Abalı, yüksek tansiyonun genç-yaşlı herkeste ortaya çıkabilen ve hayati önem taşıyan bir sağlık sorunu olduğunu, rahatsızlığın insanda en çok kalp, beyin, böbrek ve göz organlarında hasarlara yol açtığını söyledi.


14 Şubat 2017 11:39

Doç. Dr. Abalı, yaptığı açıklamada, büyük tansiyonun 140 mmHg, küçük tansiyonun ise 90 mmHg’nin üzerinde olmasının yüksek tansiyon olarak kabul edildiğini belirterek, “Baş ağrısı, baş dönmesi, nefes darlığı, bulanık görme gibi belirtilerle kendini gösteren yüksek tansiyon, kalpten gözlere kadar pek çok organa zarar veriyor” dedi.

Yüksek tansiyonun kalpte damar tıkanıklığına, kalp kasında kalınlaşmaya ve kalp krizine neden olabileceğini belirten Doç. Dr. Gülcan Abalı, beyinde ise damar tıkanıklığı ve beyin kanamasına yol açabileceğini, yüksek tansiyonun ayrıca gözlerde küçük kılcal kanamalara neden olarak kalıcı görme kaybı oluşturabileceğini kaydetti.

"Baş ağrısı görülmeyebilir"

Yüksek tansiyon nedeniyle kişilerde baş ağrısı görülebildiğini ancak aniden değil de zaman içinde yavaş yavaş yükselen tansiyonda bu belirtinin görülmeyebileceğini de söyleyen Doç. Dr. Abalı, “Halk arasında yüksek tansiyonun baş ağrısına yol açtığı şeklinde yaygın bir kanı var. Ancak tansiyonu 200 mmHg’ye kadar çıkan bir kişide baş ağrısı şikayeti olmayabilir. Bu esnada yüksek tansiyon damarlara ciddi ölçüde zarar verebilir” ifadelerini kullandı.

"Böbrek yetersizliğinin en önemli sebeplerinden"

Damarlardaki kan basıncı yükselince, böbreklerde bir yumak halinde bulunan kanın damarları hasara uğrattığını ve yüksek tansiyonu olan kişilerin yaklaşık yüzde 30’unun böbreklerinin az ya da çok hasar gördüğünün altını çizen Dr. Abalı, “Ancak hastalığın farkına erken varılırsa böbrekler için ayrı bir tedavi yöntemi izlenebiliyor” diye konuştu.

"Hayatınıza hareket katın"

Günümüzde yanlış ve aşırı beslenme ile birlikte modern yaşamın getirdiği hareketsizlik sonucunda fazla kilolu insanların sayısında büyük bir artış olduğunu belirten Doç. Dr. Gülcan Abalı, şunları kaydetti:
“Yapılan araştırmalarda şişmanlık ve yüksek tansiyon arasında bağlantı ispatlanmış durumda. Bu nedenle şişman tansiyon hastaları mutlaka kilo vermeli. Beslenme uzmanı ve hekim kontrolünde diyet ve spor yaparlarsa, sağlıklı ve dengeli bir şekilde kilo vermeleri mümkün. Günde 15-20 dakikalık hafif tempolu bir koşu veya hızlı tempoda yarım saatlik yürüyüş, metabolizmayı hızlandırmada olumlu etki sağlıyor.”

"Tuzla vedalaşın"

Yüksek tansiyon hastalarının hayatından bazı şeyleri çıkarması gerektiğine değinen Abalı, alınan besinlerde zaten tuz olduğundan fazladan bir tüketime gerek olmadığını belirterek, “Bu hastaların sigara ve aşırı alkol tüketiminden de uzak durmaları önem taşıyor. Mümkün olduğunca stresten kaçınarak sakin bir hayat sürmeleri gerekiyor” dedi.

Etiketler: Gülcan Abalı, yüksek tansiyon


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