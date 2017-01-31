Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan ve 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

31 Ocak 2017 19:43

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 4 Kasım 2016’da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yüksekdağ hakkında, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Suç işlemeye tahrik” suçlarından 30 yıldan 83 yıla kadar hapis cezası istenen 92 sayfalık iddianamede, Yüksekdağ'ın örgütün yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisindeki faaliyetleri ve diğer eylemleri nedeniyle terör örgütü yöneticisi sıfatıyla cezalandırılması istendi. İddianamede Yüksekdağ’ın Kobani olayları olduğu dönem HDP MYK’sında bulunduğu, halkın sokağa çağrıldığı açıklamaya imza attığı ve sokak olaylarının meydana gelmesinden sorumlu olduğu belirtilerek, hendek olaylarını ve terör saldırılarını sahiplendiğini, terör örgütünün ideolojisini açıkça benimsendiği kaydedildi. İddianamede, Yüksekdağ'a verilecek olan cezanın Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yarı oranında artırılması da istendi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!