Diğer
Kategoriler

Yüksekdağ'a 6 yıl hapis istemi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yüksekdağa 6 yıl hapis istemi

15 Aralık 2016 12:03

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 28 Ekim 2015'te kentteki parkın açılışında yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Yüksekdağ'ın park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, terör örgütünün propagandasını yaptığı kaydedilerek "terör örgütü propagandası yapmak" ve "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki kanuna muhalefet etmek" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamede şüphelinin savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdının tebliğine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gitmediği vurgulanarak ilgili sevk maddelerince cezalandırılması istendi.

Etiketler: Figen Yüksekdağ, hapis istemi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç