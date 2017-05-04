Yüksekliği hesaplayamayan tır, üst geçide çarparak sıkıştı

Olay, Bakırköy Ataköy sahil yolunda bulunan üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre sabah erken saatte üst geçitte bulunan uyarı levhasına rağmen geçidin altından geçmeye çalışan tır köprüye çarparak sıkıştı. Tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Sıkıştığı yerden kurtulmak için bir süre çabalayan tır kurtulamadı. Daha sonra yardım isteyen tır şoförü, gelen ekiplerin tır üzerinde bulunan yükü başka bir kamyona boşaltması ve tır üzerinde bulunan profillerin sökülmesiyle olay yerinden kurtarılırken, üst geçitte de hasar meydana geldi.