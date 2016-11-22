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Yüksekova Kaymakamı'ndan Yılmaz Erdoğan'a çağrı

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Çağrımız, gelsinler burada bir gala yapsınlar, bu halkın gönlünü alsınlar” dedi.

Yüksekova Kaymakamından Yılmaz Erdoğana çağrı

22 Kasım 2016 21:59

Yüksekova Devlet hastanesi bünyesinde bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılışına Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Hakkari Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hakan Türk, Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir ile kurum amirleri katıldı. Açılışın ardından bir konuşma yapan Kaymakam İbrahim Çenet, Hakkarili yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan’a çağrı yaparak, Yüksekova’da gala yapmalarını istedi. Çenet, “Çağrımız gelsinler burada bir gala yapsınlar, bu halkın gönlünü alsınlar. Onlar bu halkın içinden çıktılar, halkı unutmasınlar. Devlet olarak biz birçok hizmet açtık, ama gelsinler bir okul yapsınlar” dedi.

“Hakkari bölgesine bir faydaları olsun” diyen Kaymakam Çenet, “Havalimanı açtık, Yılmaz Erdoğan 32 Virajda başı dönmesin diye İstanbul’dan uçağa binsin 2 saatte burada insin. Biz onları çok güzel ağırlarız, hepsini seviyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından davetlilere kokteyl verildi.

Erkan Çapraz
 

Etiketler: Yılmaz Erdoğan


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