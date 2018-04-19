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Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi!

19 Nisan 2018 23:58

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yüksekova MİT Bölge Başkanlığı ve Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Nisan 2018 günü ilimiz Yüksekova İlçesi Güldalı Köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 6 adet el bombası,2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 40 mm bombaatar mühimmatı, 113 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 20 adet G-3 piyade tüfeği mühimmatı, 94 adet 5.56 mm çapında mühimmat, 38 adet bixi mühimmatı, 87 adet 9 mm tabanca fişeği, 10 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet piyade tüfeği askı kayışı, 3 adet örgütsel rozet, 1 adet örgütsel doküman, 1 adet el telsizi, 460 gr kara barut ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

Feyzullah Taş
 

 

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