Diğer
Kategoriler

Yüksekova’da 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu aracın yolcu koltuğunda oturan bir terörist, paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelirken, araçta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yüksekovada 1 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

23 Ağustos 2017 18:12

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan bir bölücü terör örgütü mensubu paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada; 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası, 1 adet dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları ve kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Etiketler: hakkari, pkk


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç