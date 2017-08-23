Yüksekova’da 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yüksekova ilçesi Yeni Mahalle bölgesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince icra edilen uygulama esnasında durumundan şüphe edilerek durdurulan bir taksinin yolcu koltuğunda oturan bir bölücü terör örgütü mensubu paniğe kapılarak üzerinden çıkardığı silahla kendine ateş etmesi sonucu etkisiz hale gelmiştir. Araçta yapılan aramada; 1 adet Glock marka tabanca, 2 adet el bombası, 1 adet dolu şarjör, bomba yapımında kullanılan çok sayıda pil blokları ve kablo düzeneği ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.