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Yüksekova’da 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yüksekovada 23 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

10 Ağustos 2017 17:13

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yürekli köyündeki bir adreste yapılan aramada, değişik markalarda toplamda 13 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, yine aynı köyde 2 adet katır üzerinde değişik markalarda toplamda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. ve N.E. isimli şahıslar hakkında adli soruşturma başlatılmıştır” denildi. 

Feyzullah Taş


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