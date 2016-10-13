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Yüksekova’da 4 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis aracının kule kısmında bulunan silahın ateş alması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Yüksekovada 4 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı

13 Ekim 2016 10:59
Yüksekova’da 4 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

8 Ekim 2016 günü saat 10.00 sıralarında Özel Harekat Grup Amirliği hizmetinde kullanılan ‘Orman Kobra’ kod nolu ekipte görevli araç şoförü B.Z., araç kulecisi İ.M. ve E.K., Orman Mahallesi'ndeki devriye görevlerini ifa etmek için Cengiz Topel Caddesi üzerinden Cezaevi kavşağına geldiğinde, aracın kule kısmında bulunan silahın ateş alması nedeniyle Jiyan Mobilya ve müştemilat kısmında bulunan Şemsettin Çakmakçı, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Mehmet Ali Kaya, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli vatandaşlar yaralanmış ve olay yerine gelen ambulanslarla ivedi bir şekilde Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Rahmi Safhalış, Necdet İşözü, Serhat Buldan ve Aydın Tümen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde birkaç el silah sesi duyulurken, vatandaşların kaçışması ise anbean kaydedilmiş.
HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın yeğeni Serhat Buldan’ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin ölümüyle ilgili 1 polis memuru tutuklanmıştı.
 

Etiketler: hakkari, Yüksekova


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